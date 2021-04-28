Байден: США не стремятся к эскалации отношений с Москвой

https://static.news.ru/photo/b39037f0-a8a8-11eb-848b-96000091f725_660.jpg Фото: С-SPAN2 / Youtube

США и РФ могут сотрудничать, но Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы, заявил американский лидер Джо Байден в ходе своего программного выступления в конгрессе. Он допустил совместную работу с Москвой, только если это «отвечает взаимным интересам».

Что касается России. Знаю, что некоторых из вас это тревожит. Но я очень ясно дал понять [Владимиру] Путину, что мы не стремимся к эскалации. Тем не менее их действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались, — сказал президент США.

Правда, слово «эскалация» далось ему нелегко. Он несколько раз попытался правильно выговорить его и оконфузился перед сенаторами.

Байден продолжил обвинять РФ в кибератаках, предполагаемом вмешательстве в выборы, добавив, что всё это было доказано. Однако он напомнил, что его администрация нашла общий язык по двустороннему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3.

Ранее NEWS.ru писал, что американцы считают Байдена немощным. Президент несколько недель назад выступил с видеообращением, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. В течение своей непродолжительной речи он несколько раз ошибся и в итоге назвал Владимира Путина то ли Клутиным, то ли Плютиным.