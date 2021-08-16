Байден: США не планировали делать из Афганистана демократическую страну

США никогда не планировали создать из Афганистана демократическую страну. Об этом в ходе своего выступления по поводу ситуации в стране заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Байдена, США вошли в Афганистан 20 лет назад, дабы прекратить террористические атаки на свою страну. Сегодня данная цель может считаться достигнутой.

Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединённой, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остаётся тем же, что и был — предотвратить террористические атаки на Америку, — сказал Байден.

В последние недели движение «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) произвело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.