Байден: США хотят окончания конфликта на справедливых условиях

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

США хотят скорейшего окончания конфликта на Украине на справедливых условиях, заявил президент страны Джо Байден во время выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Байден отметил, что эти условия должны быть такими, с которыми все могли бы согласиться.

Мы выбрали принципы, которые отстаивает каждый участник ООН. Мы поддержали Украину. Как и вы, США хотят того, чтобы конфликт закончился на справедливых условиях, на тех условиях, под которыми мы бы все подписались, — заявил Байден.

Ранее сообщалось, что Белый дом внесет срочные правки в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН в связи с заявлениями российского лидера Владимира Путина. Ранее планировалось, что американский глава государства осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.

Президент России в ходе обращения к гражданам страны 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Помимо этого, российский президент указал, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении средства обороны, в том числе ядерное оружие.