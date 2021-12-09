Байден созвонился с лидерами «Бухарестской девятки» после беседы с Путиным

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами так называемой «Бухарестской девятки». Это объединение стран образует восточный фланг НАТО. Беседа проходила на фоне напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

Беседу с лидерами «девятки» Байден провёл после общения с российским и украинским коллегми Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Разговор президента с лидерами «Бухарестской девятки»... продолжался с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья (23:17-23:57 по Москве), — говорится в сообщении Белого дома.

О содержании разговора не сообщается. В Белом доме сообщали, что Байден планирует проинформировать союзников о своём контакте с Путиным и хочет услышать их мнение о сложившейся ситуации.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Он также отметил, что Байден проинформировал его о содержании своих переговоров с Путиным.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении пообщаться со своими коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Предполагается, что переговоры пройдут на следующей неделе. Речь будет идти о ситуации в Донбассе.