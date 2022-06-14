Байден сорвался на крик из-за обвинений в бездумных расходах Байден перешел на крик во время заявления об экономических инициативах Белого дома

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления в Филадельфии не сдержал эмоций после обвинений в бездумных расходах Белого дома. Американский лидер повысил голос, назвав подобные заявления ложью и подчеркнув, что его администрация меняет жизни людей посредством формировании бюджета и федеральных программ.

Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей! — сорвался на крик Байден.

Однако ряд американских налогоплательщиков не согласились с президентом. Пользователи соцсетей сыронизировали над словами Байдена, отметив, что Белый дом настолько меняет жизни американцев, что нуждающиеся не могут оплатить свои счета, бензин и даже просто купить еды, передает РИА Новости.

А как расходы на проекты по инфраструктуре, например, борются с бедностью? Как нуждающимся платить за бензин или еду в наши дни? — возмутился один из пользователей.

Ранее The Wall Street Journal писал, что бывшие и действующие американские чиновники боятся, что десятки миллиардов долларов США, которые Вашингтон выделил на помощь Украине, могут быть украдены или переправлены на другие нужды.