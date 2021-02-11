Байден сообщил о серьёзных проблемах с распространением вакцины от COVID-19

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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не следит за трансляцией заседаний по импичменту своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа, но смотрит новости, связанные с этой темой.

9 февраля сенат Конгресса США начал процесс по импичменту Трампа. На следующий день сторона обвинения демонстрировала видеозаписи захвата Капитолия сторонниками экс-президента. Многие из представленных кадров ранее общественности не демонстрировались. Журналисты...