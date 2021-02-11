Байден сообщил о серьёзных проблемах с распространением вакцины от COVID-19

Для каждого жителя США закуплено достаточно доз вакцины от коронавируса, однако власти сталкиваются с «гигантскими» логистическими проблемами, сообщил президент страны Джо Байден.
Одно дело — иметь вакцину, другое — иметь тех, кто будет делать вакцину, — заявил он во время выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH).
По его словам, хотя власти договорились получить к лету ещё 200 млн доз препарата, и, таким образом, этого должно хватить для вакцинации 300 млн граждан, сделать так, чтобы люди получили прививку, по-прежнему очень сложно.
В недостатке планирования процесса вакцинации Байден обвинил экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.
В то время как учёные сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник — я буду предельно откровенен — не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев, — сказал он.
Байден добавил, что на исправление сложившейся ситуации потребуется время,
Ранее NEWS.ru писал, что количество сделавших прививку от коронавирусной инфекции во всём мире превысило 159,3 млн человек. Доля вакцинировавшихся составляет уже свыше 2% населения Земли.