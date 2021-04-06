Байден сообщил о распространении новых штаммов коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/625519e2-976d-11eb-a168-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Prses

В Соединённых Штатах, которые продолжают лидировать в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжается активное распространение новых штаммов COVID-19. Президент Джо Байден констатировал, что борьба с болезнью ещё далека от завершения.

Новые мутации коронавируса распространяются быстро, растёт число новых случаев заражения, не становится меньше госпитализаций. Но падает количество смертей, оно растёт только в некоторых регионах, — приводит слова Байдена официальный сайт Белого дома.

Американский лидер отметил, что, хотя до «финишной прямо» ещё далеко, Америка уже достигла «невероятного прогресса» в вакцинации. Он подчеркнул, что есть все шансы выполнить текущую задачу — провести 200 млн прививок к 100-му дню его пребывания на посту президента.

Также Байден назвал дату, к которой вакцинация должна стать доступна для всего взрослого населения страны. Ожидается, что это произойдёт к 19 апреля, а не 1 мая, как планировалось изначально.

Мы вакцинировали больше граждан, чем любая другая страна мира. Вакцины оказались безопасными и эффективными. Это даёт нам реальную надежду, но мы не можем позволить себе быть самодовольными в этой ситиуации, — констатировал Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные впервые обнаружили в стране новый индийский вариант коронавируса с двойной мутацией. Случай заражения этим вариантом COVID-19 подтвердили эксперты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии.