Байден сообщил о плане по возобновлению ядерной сделки с Ираном Байден: США разработали план по возвращению к ядерной сделке с Ираном

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Джо Байден

США совместно с союзниками разработали новый план по возвращению к ядерной сделке с Ираном, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Глава государства отметил, что возобновление действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволит избежать получение Тегераном ядерного оружия.

В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, — заявил Байден.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД, заявил замглавы МИД страны Али Багери Кяни. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий и представил его иранским властям.

СВПД был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.