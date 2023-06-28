Байден сообщил о «колоссальных проблемах» Китая

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Президент США Джо Байден заявил, что Китай в настоящее время сталкивается с очень серьезными проблемами. Свою точку зрения он изложил в штате Мэриленд на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании. При этом он не пояснил, что это за проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у страны «колоссальные проблемы», но добавил, что не будет вдаваться в детали, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Байден, говоря о затруднениях, испытываемых Пекином, в первую очередь имел в виду проблемы финансового толка.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что, говоря об экономике США, Байден заявил, что она «сильна» и он не ожидает наступления рецессии.

Ранее Байден заявил, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подорвут попытки нормализовать отношения двух государств. По его словам, его высказывания не имели какие-либо «реальные последствия».

Перед этим Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.