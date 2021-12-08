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Байден сообщил о готовящейся встрече России и НАТО

Президент США Байден сообщил о готовящейся встрече России и НАТО
00:21, 09 декабря 2021
Байден сообщил о готовящейся встрече России и НАТО Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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На высоком уровне готовится встреча для обсуждения проблем, тревожащих Россию и НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Байдена, команды лидеров стран находятся в постоянном контакте.

Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге, — сказал американский лидер.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

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