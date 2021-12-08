Байден сообщил о готовящейся встрече России и НАТО

На высоком уровне готовится встреча для обсуждения проблем, тревожащих Россию и НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Байдена, команды лидеров стран находятся в постоянном контакте.

Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге, — сказал американский лидер.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.