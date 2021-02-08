Байден собирается использовать для вакцинации все стадионы НФЛ

https://static.news.ru/photo/b7e6b5e2-69e5-11eb-aacb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединённых Штатов Америки намерены поддержать идею Национальной футбольной лиги (НФЛ) США отдать все спортивные арены чемпионата для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден. По данным на 8 февраля 2021 года, гражданам вводят препарат на семи стадионах НФЛ из 30.

Политик напомнил о необходимости нарастить темпы вакцинации в США. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, коллективный иммунитет появится в стране после вакцинации 75% жителей. При нынешних мощностях процесс займёт около года. Руководитель Штатов отметил, что Белый дом не может столько ждать.

Поэтому мы увеличиваем [темпы вакцинации] всеми силами, — заявил Байден в эфире телеканала CBS.

По его словам, он обеспокоен чрезвычайной ситуацией в образовании — 20 млн детей до сих пор учатся в удалённом режиме. По данным на утро 8 февраля 2021 года, в США зафиксировали 27 006 445 случаев COVID-19 за всё время пандемии, 463 471 человек умер, передаёт Университет Джонса Хопкинса. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Кроме того, в Соединённых Штатах наблюдается нехватка вакцин от коронавирусной инфекции. Администрация президента Джо Байдена планирует начать массированную кампанию по вакцинации американцев, однако пока такой возможности нет. Сейчас в Штатах первую и вторую дозы вакцины ввели 41,2 миллиона человек. Ещё более 59 миллионов доз распределены по стране. Отмечается, что администрация Байдена стремится найти компромисс в ситуации, когда вакцина распространяется среди определённых категорий граждан, а другие вынуждены ждать своей очереди.

Как писал NEWS.ru, по территории США стремительно распространяется британский штамм коронавируса. Темпы распространения на треть опережают показатели других мутаций заболевания. Британский штамм распространяется в Штатах на 35–45% интенсивнее прочих вариантов мутаций коронавируса. При этом так называемый вариант В.1.1.7 более заразный и чаще ведёт к смерти пациента. Учёные призывают руководство США принять меры по борьбе с этим штаммом.