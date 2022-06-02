Байден снял введённые Трампом ограничения полётов на Кубу

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден снял введённые его предшественником Дональдом Трампом ограничения полётов на Кубу. В Белом доме этот шаг объяснили «поддержкой кубинского народа», пишет Reuters.

Соответствующий приказ опубликовал американский Минтранс. Полёты били приостановлены в январе 2020 года, исключением стали рейсы в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. На тот момент под санкции США попали девять кубинских аэропортов.

Как сообщил бывший на тот момент госсекретарь США Майк Помпео, это было сделано для того, чтобы Куба не могла получать доход от американских туристов. Причиной санкций стали «политика репрессий» кубинских властей в отношении народа, а также поддержка страной главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Теперь же приказ о снятии ограничений был издан по запросу госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, это сделано «для поддержки кубинского народа и в интересах внешней политики Соединённых Штатов».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что смягчение санкций США против Кубы пока носит конъюнктурный и ограниченный характер. Она отметила, что жёсткая экономическая «осада» Гаваны ещё не снята.