Байден снял ограничение на въезд в США иностранцев

https://static.news.ru/photo/e4027468-7737-11eb-8bf9-96000091f725_660.jpg Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете на въезд в страну отдельных категорий иностранцев.

Речь идёт о документе, подписанном Трампом в апреле 2020 года. Им устанавливался запрет на въезд в Штаты иммигрантов, которые, по мнению бывшего хозяина Белого дома, представляли риск для американского рынка труда во время пандемии коронавируса. Первоначально срок действия указа ограничивался 60 днями, а затем он был продлён до конца 2020 года.

Решение об отмене указа Байден аргументировал тем, что ограничение не только не отвечает интересам США, но и вредит им. В частности, оно мешает отраслям американской экономики, «которые используют таланты со всего мира, а также препятствует воссоединению граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее NEWS.ru писал, что из Гондураса выдвинулся многотысячный караван мигрантов, поверивших, что Байден откроет границы США для всех. Власти Гватемалы сообщают, что пытаются сдержать поток нелегалов. Правоохранители перекрыли главные дороги, но участники каравана пытаются обойти кордоны, следуя через мелкие города и деревни. В США, однако, не верят, что каравану удастся достичь границы.