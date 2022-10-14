Байден снова захотел «переговорить» с Саудовской Аравией

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Президент США Джо Байден рассказал о намерении его администрации в скором времени «переговорить» с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Он при этом не уточнил, каким будет ответ Вашингтона на решение, которое вызвало резкую критику Белого дома. Американский лидер также не уточнил, какой исход ожидают США от предстоящих переговоров, сообщает РИА Новости.

Мы в скором времени переговорим с вами, — сказал Байден.

Он призвал журналистов «оставаться на связи» после дополнительного вопроса прессы.

Ранее стало известно, что в администрации президента США опасаются, что Россия примет ответные меры на ограничение стоимости нефти и в итоге черное золото станет еще дороже. Чиновники обеспокоены тем, что их план введения потолка цен на нефть может иметь далеко идущие отрицательные последствия после решения ОПЕК+ сократить добычу. Как пишет издание, больше всего в администрации президента США опасаются ответных мер со стороны Москвы, которые могут привести к скачку цен на нефть.

По словам одного из источников, в администрации США, чьи чиновники практически ежедневно проводили встречи для выработки детального плана введения потолка цен на нефть, все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры и Россия перестанет поставлять черное золото в те страны, которые поддержат ограничение цен, что неминуемо приведет к их росту. Кроме того, они считают, что повышение цен на бензин накануне грядущих выборов в Конгресс США может нанести ущерб Демократической партии.