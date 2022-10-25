Байден снова заблудился Президент США Джо Байден заблудился на лужайке Белого дома

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Глава государства обратился к собственной охране, чтобы найти дорогу. На кадрах, которые опубликовал телеканал C-SPAN можно услышать Байдена, который спрашивает у охраны: «Куда мы идем?» пишет Daily Mail.

Президент США Джо Байден заблудился в собственном саду: на более тревожных кадрах видно, как президент спрашивает: «Куда мы идем?» и выглядит смущенным после мероприятия по посадке деревьев для смотрителя Белого дома, — сказано в публикации.

Охрана при этом ответила Байдену, что он может идти куда он пожелает, но агенты тем не менее вывели президента к его супруге, которая предприняла несколько попыток вернуть мужа.

Член Конгресса США Клаудия Тенни ранее заявила, что Соединенными Штатами фактически управляет не президент Джо Байден, а «теневое правительство». По словам политика, американский лидер напоминает ей восковую фигуру, которую заводят перед каждым выступлением. Он отметила, что Байден излагает тезисы, которые ему преподносят. Она призвала президента США пройти тест, чтобы доказать свои «умственные способности». В настоящее время, по словам законодателя, Байдену мешают когнитивные проблемы.