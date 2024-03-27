Байден снова публично оскорбил Путина

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении главы российского государства Владимира Путина. Нелицеприятное слово прозвучало, когда политик выступал в штате Северная Каролина и рассуждал о возможности привлечения дополнительных средств путем повышения налогов для миллиардеров в США, передает пресс-служба хозяина Белого дома.

В ходе выступления Байден также призвал Штаты еще «много чего сделать». В том числе, по его словам, пора «наконец обеспечить помощь Украине».

Ранее Байден озвучил еще одно грубое выражение в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Он заявил, что пока есть такие люди, как «этот парень Путин», Вашингтон всегда будет переживать по поводу вероятного ядерного конфликта. При этом он отметил, что экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения.

Байден не в первый раз допускает со своей стороны спорные термины в адрес Путина. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ никогда не опустится до уровня личных негативных оценок своих коллег.

До этого Байден обматерил экс-президента США Дональда Трампа. Оскорбление прозвучало за закрытыми дверьми, а причиной послужила шутка республиканца над мужем бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.