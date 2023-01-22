Байден снова оказался в центре скандала CNN: в частном доме президента Джо Байдена нашли еще шесть новых секретных документов

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

В частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, следователи в ходе обыска обнаружили еще шесть новых секретных документов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката американского президента Боба Бауэра. Отмечается, что в момент проведения обыска Байдена и его супруги в доме не было. Сотрудники минюста провели в доме американского президента 12 часов.

Некоторые из обнаруженных файлов относятся к периоду работы Байдена в американском сенате. Также часть документов относится к периоду, когда он занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме, — сказано в публикации.

Следователи также приняли к рассмотрению несколько рукописных заметок Байдена, которые были сделаны в том же временном промежутке.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее предрек конец карьере президента США Джо Байдена в связи с найденными у него секретными документами. По его словам, помощники американского лидера продолжают находить бумаги, которые тот оставил в самых разных местах, и направляют документы в Министерство юстиции США вместо того, чтобы избавиться от обнаруженных улик.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.