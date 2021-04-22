Байден снова оговорился в ходе речи про коронавирус

https://static.news.ru/photo/d332ccf0-a35b-11eb-b488-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден вновь оговорился. На этот раз конфуз произошёл в ходе речи национального лидера о ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса. Глава государства в процессе монолога перепутал понятия «салон» и «салун», передаёт РИА Новости.

Байден говорил о сознательности жителей США, которые прошли вакцинацию от коронавируса. В качестве примера президент рассказал об одном салоне красоты, находящемся на территории штата Огайо. По его словам, директор заведения потратила силы и время на то, чтобы от COVID-19 привились и сотрудники, и посетители.

На выходе из салуна сотрудники... Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю, — сказал Байден.

Прежде американский президент уже допускал оговорку во время речи о коронавирусе. Он сказал, что в США скончались 200 млн пациентов с COVID-10 вместо 200 тысяч. Также Байден называл вице-президента Камалу Харрис президентом.

Ранее американцы напомнили своему президенту Джо Байдену, что его санкции бесполезны и даже опасны. Потому что, во-первых, «русские никого не боятся, как и их президент Владимир Путин», а во-вторых, «они готовы дать сдачи, чего бы это ни стоило, а потом они мстят».