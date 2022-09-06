Байден: Си Цзиньпин предупреждал об упадке демократий Байден рассказал о предупреждении Цзиньпина об упадке демократий

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин однажды предупредил его об упадке демократий. Китайский коллега считает, что демократии «не смогут выстоять в 21 веке», а более успешной формой правления окажутся автократии, отметил он в ходе выступления по случаю Дня труда, сообщает РИА Новости.

Американский президент добавил, что с Си Цзиньпином он общался чаще, чем с любым другим главой государства.

Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что консенсуса добиться невозможно. Вот почему автократии будут более успешной моделью, — рассказал хозяин Белого дома.

Байден уточнил, что сам он с подобной оценкой «категорически не согласен».

Ранее стало известно, что обозреватель издания The Washington Times Тим Константин заявил: Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов». Журналист указал на недавние обвинения хозяина Белого дома. По его словам, демократы распространяют дезинформацию, подавляют критиков и «переделывают правила игры под себя».