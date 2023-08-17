Байден шепотом рассказал об успехах экономики США

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время заявления об экономических успехах своей политики неожиданно начал говорить шепотом, пишет Daily Mail. В частности он упомянул термин «байденомика», который ранее придумали газеты Financial Times и The Wall Street Journal, отметив, что издания использовали это слово в отрицательном ключе.

Но знаете, что? Она работает, — прошептал Байден, склонившись к микрофону с улыбкой.

Daily Mail отмечает, что президент использовал свой «мрачный шепот» для того, чтобы подчеркнуть успехи в климатической и налоговой политике на фоне лесных пожаров на Гавайях. Читатели газеты в комментариях неодобрительно отреагировали на нестандартное поведение Байдена.

Вероятно, таким же голосом он разговаривает с молодыми девушками, — комментировал пользователь под ником Fred.

Другие услышали в шепоте президента США хищные нотки. А пользователь под ником WashingtonHgtsJohn, отметил, что «этот человек становится все более и более странным».

Байден, которому в этом году исполнилось 81 год, стал старейшим президентом в истории США.

Ранее Джо Байден, отдыхавший в родном Делавэре в то время, как на Гавайях бушуют масштабные пожары, стал объектом критики со стороны американских читателей таблоида Daily Mail. Это произошло после того, как журналисты попытались спросить хозяина Белого дома о планах поездки в пострадавший штат. То, что Байден был в момент встречи с журналистами на велосипеде, особенно разозлило читателей. Другие обратили внимание на то, что президент слишком много отдыхает.