Байден сделал заявление, которое поставило американцев в тупик

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время своей поездки в Кентукки сделал заявление, которое большинство американцев не смогли понять, сообщает Fox News. Среди тех, кто не смог расшифровать послание американского лидера оказалось много официальных лиц.

Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади. Я уже давно говорил — вот что я имею в виду — я никогда, никогда, никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Никогда. Никогда. Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не «заплатка на наших джинсах». Если мы делаем то, что хотим и должны делать, — заявил президент США.

Большинство так и не поняли, что именно пытался донести до них Джо Байден. Fox News приводит цитаты из Twitter.

В сегодняшнем выпуске «Что, черт возьми, сказал Джо Байден?» — написал обозреватель RedState Базз Паттерсон. Имеет смысл, если ваш мозг превратился в кашу, — прокомментировала пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун. Байден выглядит хорошо отдохнувшим и бодрым после своего отпуска на Виргинских островах, — саркастично заметил пресс-секретарь сенатора-республиканца Эрика Шмидта Уилл О’Грэйди.

Разные курьезные ситуации с президентом США происходят регулярно. Так, к примеру, в декабре Байден не смог найти выход на встрече с принцем Уильямом в Бостоне, штат Массачусетс. Встреча происходила в рамках рабочей поездки главы государства, представитель британской королевской семьи и американский лидер пообщались на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Кеннеди.

До этого политик оказался в неловкой ситуации после зажигания огней на главной рождественской елке страны. По окончании церемонии он ушел со сцены с микрофоном в руках, забыв оставить его на трибуне.