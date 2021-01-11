Байден сделал вторую прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/920b4640-5445-11eb-9f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ellis/Global Look Press

Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса.

Политику ввели препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Вакцинация проводилась в госпитале в городе Ньюарк (штат Делавэр), её транслировали все основные телеканалы страны.

В ходе вакцинации будущий глава США был в маске. Он поблагодарил медиков и отметил, что важно распределить вакцину по стране.

Первую прививку Байден сделал 21 декабря 2020 года. Трансляцию этого события вели все центральные американские телеканалы. Тогда он сказал, что администрация Дональда Трампа «заслуживает некоторой похвалы» за реализацию плана Warp Speed, который предусматривал ускорение начала разработки вакцины и начала вакцинации в США.

Американцев с 14 декабря массово прививают вакциной компаний Pfizer и BioNTech. В США также одобрен препарат компании Moderna.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, раньше назначенных сроков. В компаниях считают, что это произойдёт после 1 марта. Эффективность вакцины подтверждена на уровне 95%.