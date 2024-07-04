В США утекли неудобные сведения о медицинском обследовании Байдена NBC: Белый дом скрыл сведения о визите Байдена к врачу

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Администрацию Джо Байдена уличили во лжи касательно медицинского обследования президента США, сообщает NBC. По информации телеканала, общаясь с губернаторами-демократами, Байден признался, что посещал врача после нашумевших дебатов с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом. При этом подчеркивается, что признание противоречит ранним заявлениям пресс-службы Байдена.

Президент встретился с губернаторами-демократами лично и по видеосвязи в среду вечером и ответил на вопросы о разрушительных дебатах на прошлой неделе. На вопрос, получал ли он медицинскую помощь после дебатов, он сказал собравшимся губернаторам, что его осмотрел врач и что все было в порядке, — сообщает NBC, ссылаясь на неназванные источники.

Как напомнили журналисты напомнили, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер до этого утверждала, что Байден не проходил никаких медицинских осмотров с февраля. После утечки данных администрации президента пришлось уточнить, что глава государства все же посещал врача для кратких осмотров, в том числе и после дебатов.

Ранее агентство Bloomberg назвало вице-президента США Камалу Харрис наиболее логичной альтернативой Джо Байдену на выборах. Хотя сама чиновница пока не демонстрирует стремления заменить начальника, демократы и их спонсоры понимают, что выдвинуть кандидатом именно Харрис решит много бюрократических вопросов, а заодно сохранит за ней средства из кампании Байдена.