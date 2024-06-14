Байден сделал объявление по поводу ударов оружием США вглубь России Байден заявил, что США по-прежнему не одобряют удары своим оружием вглубь РФ

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Администрация Соединенных Штатов никогда не одобряла нанесение ударов своим вооружением вглубь российской территории, заявил глава США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. По его словам, эта позиция осталась неизменной.

Мы не меняли своей позиции по этому вопросу в отношении оружия большей дальности вглубь России, — подчеркнул он.

Байден отметил, что американским оружием можно наносить удары в районе российско-украинской границы только в одном случае. В частности, для «возможности уничтожать и противодействовать тому, что идет через эту границу».

Ранее об этом же сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. Глава ведомства ответил на вопрос, одобряли ли США нанесение ударов американским дальнобойным оружием, после очередного заседания группы координации поставок вооружений и военной техники Украине. Он заверил, что политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась. Однако, подтвердил он, администрация президента США Джо Байдена действительно разрешила Украине использовать против России американское оружие.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне писало, что украинским властям понадобилось 90 минут, чтобы убедить США разрешить удары по России. Киев начал переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином только после одобрения конгрессом военной помощи на более чем $60 млрд и наступления ВС РФ в Харьковской области.