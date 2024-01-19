Байден сделал фото с женщиной, которой не было Байден рассказал о фото с конгрессвумен, которая находилась в другом штате

Фото: Official White House/Hannah Foslien

На мероприятии в Северной Каролине президент США Джо Байден рассказал, что сделал совместный снимок с конгрессвумен Деборой Росс. Однако он тут же вспомнил, что она находилась в этот момент в другом штате.

Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла. А ее вообще здесь не могло быть. Я перепутал, она сейчас в Вашингтоне, борется за людей из своего округа, — заявил Байден на брифинге, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

Ранее сообщалось, что президент США не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.

Также стало известно, что Байден и его супруга Джил расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера. Особую обеспокоенность у четы вызывает падение рейтингов в колеблющихся штатах. Кроме того, супруги тяжело переживают тот факт, что экс-президент США Дональд Трамп обошел действующего главу государства и снискал одобрение граждан. Избиратели, включая большинство демократов, особенно обеспокоены из-за преклонного возраста американского лидера. Они склоняются к мнению, что 77-летний Трамп будет лучше справляться с обязанностями главы Белого дома, нежели 81-летний Байден.