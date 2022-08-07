Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Фото: Evan Vucci - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус и может вернуться к очной работе. Такое заявление сделал врач американского лидера в своем письме, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе, — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что 30 июля Байден снова сдал положительный тест на коронавирус и вновь отправился на самоизоляцию. При этом политик прошёл вакцинацию американскими препаратами.

На днях американский президент подтвердил своё намерение переизбираться на пост президента США в 2024 году. И это несмотря на то, что деятельность нынешнего главы государства не одобряют в большинстве штатов.