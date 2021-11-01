Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 после заражения Псаки

Президент США Джо Байден сдал тест на коронавирусную инфекцию. Результат пришёл отрицательным. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит РИА Новости.

Он сдал тест в воскресенье, тестирование показало отрицательный результат, — сказал он.

Первый заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер отметила, что Байден сдавал тест на коронавирус независимо от ситуации с Псаки. Глава Белого дома сделал это, чтобы «въехать на территорию Великобритании».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки сдала положительный ПЦР-тест на COVID-19. По этой причине она не полетела с Байденом в Европу.

Псаки рассказала, что с момента обнаружения заболевания в семье она соблюдала карантин и постоянно сдавала тесты. Они все были отрицательными. Пресс-секретарь администрации американского лидера сдала пять ПЦР-тестов, последний из них оказался положительным.