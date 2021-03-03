Байден счёл решение властей Техаса об отмене масок «неандертальским»

https://static.news.ru/photo/21e4e580-2261-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Решение властей Техаса отменить обязательное ношение масок со следующей недели президент США Джо Байден назвал признаком «неандертальского мышления».

По мнению Байдена, отмена масок в настоящее время — большая ошибка.

Последнее, что нам нужно сейчас, — это неандертальское мышление, будто всё хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всём этом, — сказал американский президент в беседе с журналистами.

Байден также напомнил, что в настоящее время от коронавируса умерли уже почти 512 тысяч американцев.

Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот объявил, что с 10 марта в штате будет отменено предписание носить защитные маски из-за коронавируса.

В свою очередь, в ВОЗ объяснили, почему надо поддерживать меры защиты от коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.