Байден счёл решение властей Техаса об отмене масок «неандертальским»

Решение властей Техаса отменить обязательное ношение масок со следующей недели президент США Джо Байден назвал признаком «неандертальского мышления».
По мнению Байдена, отмена масок в настоящее время — большая ошибка.
Последнее, что нам нужно сейчас, — это неандертальское мышление, будто всё хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всём этом, —
сказаламериканский президент в беседе с журналистами.
Байден также напомнил, что в настоящее время от коронавируса умерли уже почти 512 тысяч американцев.
Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот объявил, что с 10 марта в штате будет отменено предписание носить защитные маски из-за коронавируса.
В свою очередь, в ВОЗ объяснили, почему надо поддерживать меры защиты от коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.