16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Байден счёл решение властей Техаса об отмене масок «неандертальским»

01:14, 04 марта 2021
Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Решение властей Техаса отменить обязательное ношение масок со следующей недели президент США Джо Байден назвал признаком «неандертальского мышления».

По мнению Байдена, отмена масок в настоящее время — большая ошибка.

Последнее, что нам нужно сейчас, — это неандертальское мышление, будто всё хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всём этом, — сказал американский президент в беседе с журналистами.

Байден также напомнил, что в настоящее время от коронавируса умерли уже почти 512 тысяч американцев.

Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот объявил, что с 10 марта в штате будет отменено предписание носить защитные маски из-за коронавируса.

В свою очередь, в ВОЗ объяснили, почему надо поддерживать меры защиты от коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео