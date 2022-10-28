Байден счел опасным подход руководства России к вопросам ядерного оружия

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил телеканалу NewsNation, что российское руководство придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия. Так глава Белого дома отреагировал на речь президента Путина, в которой он повторил, что Россия не намерена использовать оружие массового поражения. Американский лидер выразил свое непонимание тем, что российский лидер продолжает говорить о ядерном оружии, несмотря на то, что неоднократно заявлял, что не собирается его применять.

Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? — спросил Байден.

Он при этом не стал уточнять о том, какие доказательства есть у Вашингтона против заявлений российской стороны.

Соединенные Штаты Америки на текущем этапе не видят признаков того, что Россия или Украина планируют совершить провокацию с применением «грязной бомбы», заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. Министр также отметил, что США не собираются определять за Украину ее цели в боевых действиях против РФ, как и не намеревались этого делать с начала конфликта.

По его мнению, сейчас важно поддерживать контакты как с противниками, так и с союзниками. Глава военного ведомства добавил, что Киев сообщил об отсутствии таких планов.