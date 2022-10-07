Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине

Фото: Ting Shen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США в очередной раз дал повод для насмешек своим поведением. Глава государства сбежал от журналистов, которые попросили его поговорить о российском президенте Владимире Путине.

Видео странного происшествия сняли местные телеканалы. Действие происходит на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Байден произнес речь о том, что в США пытаются найти «запасной вариант» для президента России Владимира Путина и обеспокоены тем, что его угрозы применить ядерное оружие реальны и могут привести к «армагеддону».

После этого самый пожилой президент США идет в сторону ожидавшего его вертолета. В этот момент журналисты спрашивают его, будет ли он говорить о Путине. После чего Байден улепетывает от репортеров по лужайке.

После «побега» американский лидер замедляет шаг, подходит к трапу, отдает честь и поднимается на борт.

Ранее Байден насмешил пользователей Сети странным поведением на интервью. Пользователи сравнили попятившегося президента с Гомером Симпсоном. Президент США спросили, что он думает по поводу решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, глава государства выразил разочарование, после загадочно улыбнулся и начал странно пятиться, уходя от представителей СМИ.