Байден рухнул с велосипеда во время прогулки

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президент США Джо Байден свалился с велосипеда во время прогулки. Кадры неудачной поездки опубликовала Daily Mail.

На кадрах видно, как Байден едет с группой других велосипедистов. Процессию снимают журналисты. Президент США останавливается возле репортёров, машет им рукой, цепляется ногой за педаль и вместе с велосипедом валится на землю.

При этом в этот же день американские СМИ опубликовали бодрую пробежку Байдена по газону. Президент США бежит к вертолёту, который доставил его с супругой отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр). Интернет-пользователей откровенно удивило, что обычно испытывающий проблемы на трапе хозяин Белого дома в этот раз ни разу не споткнулся.

Ранее сообщалось. что дочь президента США Джо Байдена Эшли страдает от сексуальной зависимости и связывает это с принятием душа вместе с отцом, о чем говорят записи в ее личном дневнике. Ежедневник с компрометирующими американского лидера записями нашла и продала за $40 тысяч жительница Флориды Эйми Харрис в 2020 году.