Байден: Россия не должна добиться успеха на Украине Байден: Украине дали «много денег», чтобы Путин не добился успеха

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в ходе спецоперации на Украине. Тем более, что на помощь Киеву Вашингтон потратил много денег, отметил он в беседе с телеканалом MSNBC.

Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха, — рассказал хозяин Белого дома.

С начала спецоперации России на Украине Конгресс США проголосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.

Ранее телеканал NBC сообщил, что конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год. По данным телеканала, закон намерены принять в ускоренном порядке.