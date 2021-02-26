NYT: Байден решил не вводить санкции против принца СА

https://static.news.ru/photo/6de38fe6-78cd-11eb-8dda-96000091f725_660.jpg Мухаммед бен Салман Аль Сауд Фото: G20 Saudi Arabia/Xinhua/Global Look Press

Президент США Джо Байден не готов вводить санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, заподозренного американской разведкой в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Консультации по вопросу ограничительных мер в отношении принца проводились в течение нескольких недель. Рассматривалась возможность закрытия Аль Сауду въезда в США и выдвижения против него обвинения в уголовном преступлении. Однако специалисты по нацбезопасности в команде Байдена сочли, что это грозит ухудшением отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом и подрывом сотрудничества в борьбе с терроризмом и противостоянии Тегерану. Хозяин Белого дома жертвовать отношениями с СА не намерен, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правительстве США.

Влиятельный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже СМИ сообщили, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть Хашогги, но всё же признал убийство, которое якобы произошло случайно.

Аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста. По версии Вашингтона, принц видел в нём угрозу.

Как писал NEWS.ru, власти СА категорически отвергли доводы американской разведки. В МИД страны заявили, что все меры против виновных в преступлении уже давно приняты властями.