Байден решил не участвовать в конференции по климату в Дубае

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден не появится на открытии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, сообщила The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Там отметили, что в двухнедельном форуме американский лидер участия принимать тоже не будет.

Источник из администрации не назвал причину, по которой президент США решил отказаться от мероприятия. Собеседник газеты напомнил, что 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Ранее главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось ждать появления Байдена на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско. Американский лидер опоздал и вбежал в помещение под звучавшие фоном крики чаек и музыку. Из-за непунктуальности президента заседание АТЭС началось на полчаса позже запланированного по расписанию времени.

До этого Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока. Однако успел попасть в неловкую ситуацию: в ходе мероприятия в Нью-Дели дважды не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. После отъезда американского президента представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отсутствие Байдена на саммите G20 никак не повлияло на ход мероприятия. При этом он подчеркнул важность того, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось изложить свое видение ситуации в мире.