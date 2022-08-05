Байден решил не проводить переговоров с главами России и Китая Кирби сообщил об отсутствии анонсов по контактам Байдена с Путиным и Си Цзиньпином

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Джо Байден

Президент США Джо Байден не намерен в ближайшее время весети переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нать по поводу контактов американского лидера с российским и китайским коллегами.циональной безпасности страны Джон Кирби. Он отметил, что ему нечего анонсирова

В ходе брифинга в Белом доме Кирби был задан вопрос, не планирует ли Байден провести личные переговоры с Путиным или Си Цзиньпином, чтобы договориться об обмене заключенными или обсудить снижение напряжённости вокруг Тайваня.

Как и в отношении президента Си, мне нечего анонсировать... по поводу президента Путина, — ответил Кирби.

При этом он призвал Москву принять направленное ей предложение об обмене находящихся в российской тюрьме американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Ответ российской стороны по данному вопросу Кирби отказался называть «контрпредложением».

Ранее сообщалось, что российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам колонии. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере).

В феврале Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля: тогда служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых она перевозила запрещенное в России гашишное масло. В суде баскетболистка признала свою вину: она сказала, что не торгует веществом, а применяет для личного использования.