Байден решил не ехать на Всемирный экономический форум в Давос

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не примет участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 16–20 января, передает РИА Новости со ссылкой на американское посольство в Берне. Представлять Штаты будет посол Скотт Миллер.

Посол Скотт Миллер отправится в Давос с 16 по 20 января для участия в ежегодной встрече Всемирного экономического форума, — заявили в швейцарском посольстве.

Также в делегацию США на ВЭФ вошли министр труда Мартин Уолш, директор Нацразведки Эврил Хейнс, торговый представитель США Кэтрин Тай.

Президент США Джо Байден уверен в том, что рождественское поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине свидетельствует о том, что глава РФ «ищет кислород». Выступая перед журналистами, он отметил, что не горит желанием отвечать на какие-либо слова Путина. Выступление транслировал сайт Белого дома.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что президент США Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Россией с помощью Украины. Так парламентарий прокомментировал слова хозяина Белого дома, который призвал усилить западную поддержку Украине поставками военной техники для противостояния России. Подписчики согласились с мнением политика и добавили, что не следует больше вести переговоры с представителями США.