Байден решил не беспокоиться из-за укрепления доллара Байден: доллар не оказывает влияния на проблемы в мировой экономике

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Американский доллар не влияет на проблемы в мировой экономике. Такое мнение высказал президент США Джо Байден. Его слова приводит пресс-служба Белого дома. Глава государства также заявил, что экономика Штатов «чертовски сильна».

Меня не беспокоит укрепление доллара. Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас, — сказал Байден.

Проблема, по его словам заключается в «мировой инфляции», которая в других странах мира значительно выше, чем в США.

Наша экономика чертовски сильная, — заявил Байден.

Международный валютный фонд 14 октября в своем обзоре сообщил, что значительное укрепление доллара в течение текущего года до рекордных с 2000 года показателей привело к серьезным макроэкономическим последствиям почти для всех стран мира. В частности, усиление доллара отражается в платежных балансах государств и ведет к повышению нагрузки при выплатах трансграничных кредитов и заимствований, около половины из которых номинированы в американской валюте.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что РФ и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.

До этого доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от доллара.