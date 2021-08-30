Байден разрешил любую месть за атаку на аэропорт Кабула

Не останавливаться ни перед чем, чтобы заставить террористов заплатить за атаку, унёсшую жизни американских солдат в Кабуле, разрешил военным в Афганистане президент США Джо Байден. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) заплатить за смерть американских военных, — приводит слова Псаки РИА Новости.

Представитель Белого дома также отметила, что после атаки террористов действия американских военных в Афганистане превращаются в самозащиту. Кроме того, по словам Псаки, Байден ожидает, что виновные в произошедшем будут найдены и ликвидированы.

26 августа в районе аэропорта Кабула прогремел взрыв. Террорист-смертник, связанный с ИГ (организация запрещена на территории РФ), привёл в действие взрывное устройство большой мощности. В результате террористической атаки погибли 13 военнослужащих армии США и ещё 18 получили ранения. Также сообщается о 170 погибших и о более чем 200 раненых афганцах.

Позднее, 28 августа, в результате удара с воздуха предполагаемый организатор теракта был ликвидирован на востоке Афганистана.