Кашляющий Байден разозлил американцев

Несоблюдение президентом США Джо Байденом санитарно-эпидемиологических мер вызвало негодование у американских граждан. После выступления в Нью-Джерси глава государства прикрыл рукой рот во время кашля, а затем протянул её для рукопожатия присутствующим. При этом медицинской маски на президенте не было, сообщает Fox News.

Этот инцидент произошёл всего спустя несколько дней после того, как глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас получил положительные результаты теста на коронавирус. При этом чиновник ранее общался с Байденом во время поминальной службы, которая прошла в Капитолии. Этот факт подтверждают и фотографии: на них политики стоят рядом без медицинских масок.

Пользователи соцсетей в США заявили, что лидер государства обязан подавать пример населению, особенно во время пандемии коронавируса. Они также отметили, что если бы на месте Байдена был «некто по фамилии Трамп», ему бы уже предъявили обвинения.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что коронавирус унёс в США больше жизней, чем эпидемия испанского гриппа, бушевавшая в 1918–1919 годах. Число жертв пандемии в Соединённых Штатах Америки стремительно приближается к 1 млн человек. Таких потерь среди гражданского населения в Штатах не было ни во время войн, ни во время вспышек других заболеваний.