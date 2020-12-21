Байден раздумывает над ответом России за кибератаки

https://static.news.ru/photo/c0bcf51c-42fa-11eb-8926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден рассматривает варианты ответа России на масштабные хакерские атаки.

По данным анонимного источника агентства Reuters, политик и его советники рассматривают несколько вариантов ответа российским властям после его инаугурации в январе 2021 года. В том числе Байден готов использовать меры, которые обернутся для Кремля серьёзными финансовыми, технологическими и экономическими проблемами. При этом он хочет избежать эскалации конфликта.

Другой информатор сообщил журналистам, что сейчас подобные планы Байдена носят теоретический характер, так как команда политика не имеет доступа к разведданным. Он отметил, что среди предполагаемых мер рассматриваются ответные хакерские атаки, усиление защиты от киберугроз, а также экономические санкции.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие Министерству финансов США, Министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA), Минторгу США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA.

Пресса полагает, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные. По некоторым данным, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

В США отмечают, что на расследование обстоятельств произошедшего уйдут недели, а на устранение последствий — долгие месяцы.

Между тем единства о том, кто стоит за атакой, у американской политической элиты нет. Ряд политиков, в том числе госсекретарь Майк Помпео, открыто заявляют, что всё указывает на Россию.

Тем не менее администрация президента США отменила публикацию заявления с обвинением в кибератаке России, указание не делать это поступило в последний момент. Действующий американский президент Дональд Трамп и вовсе заявил, что проблема преувеличена, высказав предположение о китайском следе, писал NEWS.ru.