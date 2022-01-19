Байден разбил надежды Украины на вступление в НАТО

Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время крайне невелика, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции, посвящённой первому году его президентства. Об этом сообщает РИА Новости.

Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика, если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии, — сказал Байден.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов поддержать Украину в случае эскалации противостояния с Россией, поскольку она является ценным натовским партнёром. Однако обязательства военно-политического блока по защите относятся только к странам, входящим в его состав.

Также Столтенберг отметил: хотя в НАТО и приняли решение о приёме Украины и Грузии в свой состав, но пока не готовы назвать точные сроки вступления государств.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, потому что является несерьёзной страной, у которой есть «пушечное мясо», но нет отчётности и бухгалтерии, что очень удобно, потому что нет никакой ответственности за расходы.