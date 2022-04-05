Байден растерялся при появлении Обамы в Белом доме

В Сети набирает популярность видео с мероприятия в Белом доме, где нынешний президент Джо Байден буквально теряется и впадает в прострацию на фоне появления бывшего главы Барака Обамы. Экс-президент США появился на Пенсильвания-авеню впервые за долгое время и сразу оказался в центре внимания гостей.

Журналисты отметили, что Обама поседел и значительно отличается от себя прежнего. По торжественному случаю в Белом доме собрались чиновники и журналисты, решил «отметиться» неординарным выступлением и Джо Байден.

Глава государства зачем-то заявил, что он — вице-президент Обамы, хотя он и на самом деле с 2009 года занимал эту должность.

Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы и муж Джилл Байден. Единственная причина, почему Джилл сейчас не здесь, она на работе, она учитель. Просто хотел, чтобы вы знали, почему она не здесь, — заявил с трибуны действующий президент, оставив всех в большом недоумении.

Гости не сразу поняли, шутит ли Байден или заговаривается, но сопроводили его выступление редкими смешками.

Позже журналисты поймали момент, когда 79-летний американский лидер оказался один и стал растерянно бродить по комнате, разводить руками, словно вопрошая, кто все эти люди и почему его оставили одного. Байдену не уделяет внимания даже проходившая мимо 82-летняя Нэнси Пелоси. Гости в этот момент окружили Обаму и увлечённо разговаривают с ним.

Ранее экс-вице-президент США Майк Пенс заявил, что действующий американский президент Джо Байден является самым худшим правителем в современной истории страны.