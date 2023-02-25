Байден рассказал, сколько секретных материалов у него изъяли Байден рассказал, что у него изъяли «очень небольшое число» секретных материалов

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден рассказал, что ФБР конфисковало у него «очень небольшое число» конфиденциальных материалов. Некоторые из документов относятся к 1970-м годам и ни один из них, предположительно, не имеет высшего уровня секретности. Слова политика приводит телеканал АВС.

Очень небольшое число документов было конфисковано из тех, что были найдены в моем распоряжении, из всего того, что годами вывозилось из моего сенатского офиса. Мне сказали, что пара бумаг относилась к 1973 или 1974 годам. Документы были маркированы как секретные, но я не знаю <...> ни об одном, который бы имел высшую степень секретности, — рассказал президент.

Он также заявил о том, что сотрудничает со следствием добровольно и в полном объеме.

Ранее Минюст США назначил спецпрокурора, который призван выяснить, как образом секретные документы оказались в жилых помещениях, не приспособленных для хранения гостайны.

10 января стало известно, что в помещениях Аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтон.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Сам Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для расследования, у себя дома.