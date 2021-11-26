Байден рассказал об окончании пандемии COVID-19

Пандемия не закончится, пока прививки не начнут делать по всему миру. В этой связи следует снять ограничения на интеллектуальную собственность с вакцин. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Новости о новом варианте коронавируса должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной, — подчеркнул американский лидер.

По его мнению, в этой связи всё более актуальным становится призыв о снятии права интеллектуальной собственности с вакцин. Свой призыв Байден направил странам, собирающимся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торгоой организации.

Я призываю страны <...> ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всём мире. Я поддержал эту позицию в апреле, сегодняшняя новость подтверждает важность быстрого продвижения вперёд, — заявил Джо Байден.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, новый вариант COVID более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.