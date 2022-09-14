Байден рассказал о «значительном прогрессе» Украины Президент США Байден рассказал о «значительном прогрессе« и »долгом пути» Украины

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Укарине в ходе военных действий удалось добиться «значительного прогресса», Такую оценку дал президент США Джо Байден. Он также отметил, что впереди страну ожидает «еще долгий путь». Слова главы американского государства приводит РИА Новости.

Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь, — сказал Байден журналистам.

Президента также спросили, считает ли он, что нынешний ход военных действий на Украине можно назвать поворотным моментом. На это Байден ответить затруднился.

На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать, — сообщил он.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат снабжать Украину всем необходимым «для успеха на поле боя». По ее словам, украинские военные упорно сражаются, чтобы защитить свое государство и вернуть территории.

Также США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.