Байден пожил на Украине месяц и разразился жалобами Проживший месяц на Украине Байден заявил о высокой коррупции

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в интервью изданию Time рассказал, что целый месяц жил на Украине, когда занимал должности американского сенатора и вице-президента, и тогда в стране процветала коррупция. Он подчеркнул, что считал это обстоятельство очень сложным.

Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была серьезная коррупция, — сказал глава Белого дома.

Ранее Байден заявил, что Украина может так и не стать страной — участницей НАТО. При этом американский лидер пообещал продолжать поставки вооружения ВСУ даже при таком сценарии. По словам главы государства, у Вашингтона с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым он поставляет оружие.

Министр юстиции Германии Марко Бушман ранее назвал тему коррупции «тройной проблемой» для Украины. По его словам, разворованные деньги могли бы пойти на оснащение военных, вместо этого они ослабляют обороноспособность страны. Он отметил, что будущее восстановление Украины не будет успешным без иностранной помощи, однако потенциальных доноров могут отпугнуть коррупционные риски.

В свою очередь депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил власти ЕС в сокрытии факта повальной коррупции на Украине. По его словам, Европейский суд аудиторов признал страну крайне коррумпированной, но в ЕС решили закрыть на это глаза.