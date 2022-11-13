Байден остался доволен предварительными итогами выборов в США Байден остался доволен, что демократы после выборов сохранили контроль в сенате

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сообщил журналистам о том, что доволен результатами промежуточных выборов в стране. По их итогам, по данным СМИ, контроль над сенатом остался за представителями Демократической партии. Слова главы американского государства приводит Белый дом.

Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет своего президентства, — заявил Байден.

Он добавил, что теперь отправится на встречу с главой КНР Си Цзиньпином «в более сильной позиции».

Встреча руководителей США и Китая должна состояться во время саммита G20 в Индонезии. Он пройдет 15-16 ноября на острове Бали.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Демократическая партия США может занять большинство в сенате, так как кандидат-демократ Кэтрин Кортес-Мастро обходит конкурента республиканца Адама Лаксальта на 0,5% при 98% подсчитанных бюллетеней. СМИ фактически отдало победу демократам, так как при успех Кортес-Мастро говорит о занимаемых 50 местах в верхней палате конгресса. Демократам нужны именно 50 мест вместо 51, так как верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.