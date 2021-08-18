Байден рассказал о смысле договорённостей Трампа с талибами

Благодаря договорённостям экс-президента США Дональда Трампа с представителями «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) удалось избежать нападения боевиков на американских военных. Об этом сообщил действующий глава США Джо Байден в интервью АВС.

По словам Байдена, некоторые собеседники сегодня пытаются напоминать ему, что у США в Афганистане было 2,5 тысячи военных, но там ничего не происходило.

Причиной стали переговоры прошлого президента год назад, что войска будут выведены к 1 мая и во время их отвода не будет атак. Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило, — рассказал Байден.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».