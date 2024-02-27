Байден рассказал о прекращении огня в Газе с мороженым в руках Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто к 4 марта

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта, сообщает Fox News. Американский лидер отвечал на соответствующий вопрос журналистов с мороженым в руках.

Я надеюсь, что к концу выходных <...>. Мой помощник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки, но мы еще не закончили, — заявил Байден.

Глава Белого дал комментарий по этому вопросу во время остановки в кафе-мороженом рядом со штаб-квартирой телевизионной сети Peacock Network, где завершилось его интервью в программе «Поздняя ночь».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Израиль пошел на уступки в переговорах с исламистской группировкой ХАМАС о заложниках. В частности, Тель-Авив рассматривает возможность освобождения палестинцев, осужденных за терроризм, в обмен на свободу некоторых заложников в секторе Газа.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, в свою очередь, выражал недовольство в связи с планируемым визитом в Россию делегации ХАМАС. В ходе выступления в Генеральной Ассамблее он указал, что Москва — одно из немногих мест, где регулярно встречают представителей движения.