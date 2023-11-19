Байден рассказал о пользе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке Байден: конфликты на Украине и в Израиле обернутся прогрессом для мира

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Конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут привести к «огромному прогрессу», написал президент США Джо Байден в статье, опубликованной в газете Washington Post. Американский лидер также отметил, что выбор США в решении текущих кризисов будет определять будущее страны на десятилетия вперед.

Когда в мире так много насилия и страданий, как на Украине, в Израиле, в секторе Газа и во многих других регионах, трудно представить, что есть место для чего-то иного. Однако история учит нас: из глубоких трагедий может возникнуть значительный прогресс. Больше надежды, больше свободы и меньше ярости, обиды и войн. Каждый шаг, который мы предпринимаем на пути к этому будущему, является шагом к более безопасному миру и делает США более защищенными, — написал Байден.

По мнению хозяина Белого дома, США должны сохранять решимость в достижении этих целей. Он подчеркнул, что его администрация нацелена на проведение такой стратегии не только на Ближнем Востоке и в Европе, но и во всем мире.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. По его словам, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа, поскольку Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, констатировал экс-представитель оборонного ведомства.